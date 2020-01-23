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Файзуллин будет курировать в Минстрое проекты по госуслугам и разрешительной деятельности

Ирек Файзуллин ранее занимал должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин будет курировать реализацию проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минстроя России.

"Ирек Энварович Файзуллин будет отвечать за блок вопросов, который ранее курировал бывший первый заместитель министра Леонид Ставицкий. Это реализация проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства. Учитывая те задачи, которые стоят перед Минстроем по реализации национального проекта "Жилье и городская среда", после консультаций с вице-премьером Маратом Хуснуллиным функционал первого заместителя может быть расширен", - говорится в сообщении.

Файзуллин родился в 1962 году в Казани. Окончил Казанский инженерно-строительный институт. С 2010 года занимал должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Ставицкий занимал должность первого заместителя министра с декабря 2013 года по 31 октября 2019 года. Летом 2019 года во время паводка в Иркутской области Ставицкий возглавлял оперативную группу по ликвидации ЧС в регионе.

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