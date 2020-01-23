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Тульские власти разработают дорожную карту пилотного проекта ИЖС

В регионе для развития ИЖС предусмотрено льготное ипотечное кредитование с процентной ставкой 6,25%

ТАСС, 23 января. Власти Тульской области разработали проект программы развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), в первом квартале 2020 года будет создана его дорожная карта, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства строительства Тульской области.

"Министерство строительства Тульской области разработало проект программы развития ИЖС, а в первом квартале 2020 года с проектным офисом по пилотной апробации комплексного развития по развитию ИЖС будет составлена дорожная карта проекта", - сказали в пресс-службе.

В Тульской области в 2018 году в ИЖС было сдано 355,1 тыс. кв. м, в 2019 году - 397,8 тыс. кв. м, благодаря чему доля ИЖС в общем объеме построенного жилья выросла с 43 до 48%.

"Для развития ИЖС в Тульской области предусмотрено льготное ипотечное кредитование с процентной ставкой 6,25%. В 2020 году в целях стимулирования развития ИЖС планируется выдать 341 ипотечный заем на общую сумму 511,5 млн рублей", - добавили в пресс-службе министерства строительства региона.

Ранее в январе заместитель министра строительства ЖКХ Никита Стасишин сообщил ТАСС, что пилотный проект по ИЖС запущен в Белгороде и Липецке, в 2020 году к нему присоединятся Якутия, Чечня, Башкирия, Алтайский край и Тульская область. Он добавил, что в 2020 году Минстрой также займется распространением на ИЖС всех существующих программ поддержки, в том числе выплат по 450 тыс. рублей многодетным семьям для погашения жилищного кредита и ипотеки под 6% для семей с детьми.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал правительство РФ и Банк России поддержать индивидуальное жилищное строительство путем разработки удобных финансовых инструментов. Для этого Минстрой России разработал проект программы развития ИЖС, который сейчас проходит обсуждение с участием федеральных органов исполнительной власти и организаций. Целями программы является повышение доступности и качества жилья для за счет развития ИЖС и его ипотечного кредитования, а также создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Теги
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