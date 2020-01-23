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Две трети переоценок кадастровой стоимости приняли в пользу заявителей

В Росреестре сообщили, что комиссии по пересмотру кадастровой стоимости объектов недвижимости за год рассмотрели более 30 тыс. заявлений

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Комиссии по пересмотру кадастровой стоимости объектов недвижимости при Росреестре за год рассмотрели более 30 тыс. заявлений и по 65% из них приняли решения в пользу заявителей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"За январь-декабрь 2019 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре), рассмотрели 31 тыс. 345 заявлений в отношении 50 тыс. 852 объектов недвижимости. Доля решений, принятых комиссиями в пользу заявителей, составила 64,85% (за 2018 год - 59,39%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая кадастровая стоимость недвижимости, которая до рассмотрения заявлений в комиссиях составляла 1,36 трлн рублей, после их рассмотрения снизилась на 35% - до 883 млрд рублей.

Комиссии при Росреестре пересматривают кадастровую стоимость, которая была определена до 1 января 2017 года. Желающие могут обратиться в такие комиссии, если при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости, по их мнению, были использованы недостоверные сведения, а также для уточнения кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки.

До 1 января 2017 года кадастровую стоимость определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные власти. С 1 января 2017 года государственная кадастровая оценка проводится региональными властями через подведомственные им государственные бюджетные учреждения.

В 2018 году по новым правилам кадастровая оценка проводилась в 35 регионах, власти которых приняли соответствующие решения, в 2019 году - в 65 регионах.

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