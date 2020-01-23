Forbes опубликовал рейтинг "королей российской недвижимости" за 2019 год

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Холдинговая компания "Синдика" экс-президента Кабардино-Балкарской Республики Арсена Канокова и группа компаний "Славянский мир" бизнесмена Владимира Лещикова впервые попали в рейтинг "королей российской недвижимости" за 2019 год, который составил журнал Forbes.

Рейтинг включает 30 компаний, владельцы которых зарабатывают наибольший арендный доход на своей недвижимости. В рейтинг включены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью в России. Forbes рассчитал доходы торговых центров исходя из площадей, которые сдаются в аренду. Информацию для подсчетов изданию предоставили арендодатели, консалтинговые компании, также использовались данные финансовой отчетности компаний, информационной системы "СПАРК" и официальные данные органов власти.

"В рейтинге два новичка - "Синдика" Арсена Канокова ($95 млн дохода), "Славянский мир" Владимира Лещикова ($85 млн). Кроме того, в список вернулась Eastern Property Holding ($65 млн)", - говорится в материале издания. Среди крупнейших объектов компании "Синдика" Forbes называет Radisson Collection Paradise Resort & Spa в Сочи и ТК "Южный" в Ставрополе. Крупнейшим объектом компании "Славянский мир" является рынок "41-й км МКАД".

Первое место в рейтинге несколько лет подряд занимает группа компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Захара Илиева. Она является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России и включает такие проекты, как ТРЦ "Европейский", агрокластер "Фуд Сити", гастрономический квартал "Депо Лесная" и транспортно-пересадочный узел "Нагатинская", реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский". Арендный доход компании составил $1,6 млрд в 2019 году, пишет Forbes.

На втором месте в рейтинге - группа "Ташир" Самвела Карапетяна, арендный доход которой, по данным издания, в 2019 году составил $655 млн. "Ташир" объединяет более 200 компаний в различных секторах экономики, в том числе строительной, производственной, финансовой и энергетической отраслях, девелопменте, ретейле и индустрии развлечений. На третьем месте - группа "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых с годовым арендным доходом в $580 млн. Крупнейшими объектами группы считаются отель Moscow Marriott Grand и ТЦ "Калейдоскоп".

В пятерку рейтинга "королей российской недвижимости" вошли Ingka Centres (бывшая IKEA Centres), которая управляет 44 торговыми центрами, в числе которых "Мега Белая Дача", "Мега Химки" и "Мега Теплый Стан", с годовым доходом $510 млн и Gleden Invest Александра Клячина (годовой доход $380 млн). Крупнейшие объекты этой компании - деловой квартал "Красная роза" и "Даниловская мануфактура". В 2018 году в топ-5 рейтинга "королей российской недвижимости" кроме "Киевской площади", группы "Ташир" и группы "Сафмар" входили ИКЕА Мос Ингвар Кампрад (второе место рейтинга) и Crocus Group Араза Агаларова (пятое место).