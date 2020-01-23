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Исследование: "ПИК", Ingrad и "Самолет" обеспечили 27% годовой выручки в Москве и области

Согласно данным ЦИАН, девелоперы продали квартир и апартаментов на сумму 297 млрд рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Девелоперы "ПИК", Ingrad и "Самолет" обеспечили чуть больше четверти годовой выручки в общем объеме продаж жилья в Московском регионе по итогам 2019 года. Об этом в четверг сообщили аналитики ЦИАН.

"27% годовой выручки от продажи строящегося жилья сгенерировали "ПИК", Ingrad и "Самолет". Данные застройщики продали квартир и апартаментов на сумму 297 млрд рублей", - пишут аналитики со ссылкой на исследование, проведенное в Московском регионе по итогам 2019 года.

Согласно исследованию, оценочный объем выручки застройщиков Московского в 2019 году превысил 1 трлн рублей. Половину выручки от продаж строящихся проектов обеспечили 10 девелоперов, при этом их средние темпы продаж варьировались от 145 до 250 договоров долевого участия (ДДУ) в месяц. По данным аналитиков, 52% сделок первичного рынка прошли в столице, 48% - в Подмосковье. Отмечается, что в десятке самых успешных проектов 2019 года нет ни одного комплекса внутри МКАД.

По данным аналитиков, максимальные объемы продаж отмечены в Новомосковском (143,5 млрд рублей), Западном (120,4 млрд) и Центральном (103,5 млрд) административных округах столицы. "В Подмосковье основной спрос зафиксирован в Красногорском (49,7 млрд рублей), Ленинском (42,3 млрд) и Люберецком (39,3 млрд) городских округах", - добавляется в материалах.

Уточняется, что в расчетах учитываются зарегистрированные ДДУ с квартирами и апартаментами физлиц. Оценка цены велась по средней стоимости 1 кв. м на месяц регистрации ДДУ.

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Россия
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