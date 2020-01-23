На Чукотке выдали первую "дальневосточную ипотеку" под 2%

ТАСС, 23 января. Первый кредитный договор на получение ипотеки под 2% годовых заключен в Чукотском автономном округе. "Дальневосточную ипотеку" оформила молодая семья для приобретения квартиры в строящемся доме во Владивостоке, сообщила в четверг пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"В Анадыре заключен первый кредитный договор на получение ипотеки под 2% годовых. Свою "дальневосточную ипотеку" 26-летние супруги Барабош используют для приобретения трехкомнатной квартиры в строящемся доме во Владивостоке, где они планируют жить после завершения "северной" главы в своей карьере", - сообщили в Агентстве, уточнив, что семья взяла ипотечный кредит в 6 млн рублей.

В Агентстве пояснили, что возможности программы на Чукотке пока сдерживает ограниченное предложение на первичном рынке жилья.

По словам гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергея Ховрата, за полтора месяца работы программы уже 4,5 тыс. человек подали заявления на получение ипотечного кредита под 2% для приобретения жилья на Дальнем Востоке. "Такой высокий спрос убеждает нас в востребованности программы, в том, что ее доработка и адаптация под нужды людей поможет решить задачи, которые мы ставили, разрабатывая этот продукт", - приводит пресс-служба Агентства слова Ховрата.

Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдают кредиты. На 20 января 2020 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,55 млрд рублей. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют три субъекта - Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).