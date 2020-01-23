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В Думе предложили запретить перераспределять долги по ЖКХ на добросовестных плательщиков

Депутат от фракции "Единая Россия" Виктор Шрейдер пояснил, что при взыскании задолженности "зачастую допускают перераспределение долгов на добросовестных плательщиков, что является нарушением принципа социальной справедливости"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Депутат от фракции "Единая Россия" Виктор Шрейдер в четверг внес в Госдуму законопроект о введении в Жилищном кодексе прямого запрета на перераспределение долгов по оплате коммунальных общедомовых услуг на добросовестных плательщиков. Текст опубликован в думской электронной базе.

В статье 157 Жилищного кодекса предлагается прописать, что перераспределение такой задолженности "между собственниками жилых помещений в многоквартирном жилом доме организациями, предоставляющими коммунальные услуги и управляющими организациями, не допускается".

Как отмечает сам автор в пояснительной записке, на практике организации, предоставляющие коммунальные услуги, и управляющие компании при взыскании задолженности "зачастую допускают перераспределение долгов на добросовестных плательщиков, что является нарушением принципа социальной справедливости". Депутат также указывает на то, что действующие постановления правительства РФ данную проблему не решают.

"Законопроект направлен на совершенствование порядка предоставления коммунальных услуг и взимания платы за них, на защиту прав собственников жилья и пользователей помещений в многоквартирных домах", - утверждает автор.

Теги
РоссияШрейдер, Виктор Филиппович
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