Стоимость выписок из ЕГРН повысили впервые за 10 лет

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) подорожали впервые за 10 лет, это произошло в связи с инфляцией, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба Росреестра.

Ранее вступил в силу приказ Минэкономразвития, который установил новый размер платы за выписки из ЕГРН.

"Приказом Минэкономразвития России увеличены размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Решение принято впервые с 2010 года в связи с необходимостью их индексации на размер накопленной инфляции", - сообщила пресс-служба.

Согласно документу, выписка из ЕГРН об основных характеристиках зарегистрированных правах на объект недвижимости в бумажном виде подорожала до 460 рублей для физических лиц и до 1270 рублей для юридических. Ранее за нее необходимо было заплатить 400 и 1100 рублей соответственно.

Такая же выписка в электронном виде теперь обойдется в 290 рублей для физических лиц и в 820 рублей для юридических. До повышения цен она стоила 250 и 700 рублей соответственно.