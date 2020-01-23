Банк ДОМ.РФ выдал семейную ипотеку на 18 млрд рублей с момента запуска программы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ предоставил льготные кредиты на 18 млрд рублей по программе "Семейная ипотека" с момента ее запуска, сообщила в четверг пресс-служба кредитной организации.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.

"Российские семьи с момента запуска "Семейной ипотеки" оформили льготных кредитов в Банке ДОМ.РФ на 18 млрд рублей. Объем выданных за последний месяц кредитов составил почти 2 млрд рублей, то есть около 15% всего объема выдач за 2019 год", - говорится в сообщении.

По статистике банка, средняя стоимость приобретаемого за счет ипотеки жилья составила 4,5 млн рублей, средний размер кредита - 2,8 млн рублей. Больше всего льготных кредитов выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Республике Татарстан. Льготные кредиты в Банке ДОМ.РФ предоставляются по ставке от 4,7%. Средства можно направить на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, а также на перекредитование. Согласно расчетам ДОМ.РФ, с помощью льготной ипотеки семья может снизить ипотечный платеж более чем на 20% и сэкономить около 1 млн рублей.

"Банк ДОМ.РФ входит в топ-3 лидеров по объему выдач льготной ипотеки для семей с детьми. По поручению президента России условия "Семейной ипотеки" постепенно улучшались, увеличивая спрос на нее. Уверен, озвученные в послании Федеральному собранию меры по расширению программы материнского капитала сформируют дополнительный интерес к ипотеке, в том числе к программам с государственной поддержкой. По предварительным оценкам, еще около 300 тысяч семей в России воспользуются ипотекой по льготной ставке на горизонте двух лет", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. По итогам девяти месяцев 2019 года портфель ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ составил 100,1 млрд руб.