Банк ДОМ.РФ выдал кредит на строительство жилья крупному девелоперу Свердловской области

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ выделил финансирование для проекта, реализуемого девелопером PRINZIP, на строительство ЖК "Парк Победы" в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование специализированному застройщику "Парк Победы" для строительства жилого комплекса комфорт-класса в Екатеринбурге, девелопером которого является PRINZIP. Застройщику открыта кредитная линия на сумму 754 млн рублей", - говорится в сообщении.

Жилой комплекс будет расположен в микрорайоне Уралмаш. Строительство ЖК "Парк Победы" началось в январе 2020 года, объект планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года.

По словам вице-президента Банка ДОМ.РФ Анны Авдокушиной, это первый проект девелопера, который реализуется с использованием проектного финансирования и механизма счетов эскроу.

Банк ДОМ.РФ является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. Он входит в тройку лидеров по объемам проектного финансирования застройщиков. С момента перехода жилищного строительства на новую модель финансирования партнерами банка стали свыше 70 строительных компаний. Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

По данным Единого ресурса застройщиков на 1 января 2020 года, девелоперская компания PRINZIP занимает второе место в Свердловской области по объему текущего строительства. Компания возводит семь жилых комплексов в регионе, в стройке находится 347 тыс. кв. м.