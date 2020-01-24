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ВТБ одобрил заявки жителей Якутии на льготную ипотеку на 850 млн рублей

Всего банк одобрил более 200 заявок

ЯКУТСК, 24 января. /ТАСС/. ВТБ одобрил свыше 200 заявок жителей Якутии на получение льготной дальневосточной ипотеки по ставке 2% на 850 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"По программе дальневосточной ипотеки ВТБ в Якутии одобрил уже более 200 заявок на 850 млн рублей, принял на рассмотрение 380 заявок на 1,6 млрд рублей. В настоящее время ВТБ в Якутии оформил сделки уже на сумму свыше 165 млн рублей", - рассказали в банке.

Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

Приобрести квартиру по льготной программе можно в строящемся доме в ДФО, а в сельской местности допускается приобретение жилья на вторичном рынке. Многодетные семьи - участники программы дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита, при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года.

Ипотеку под 2% уже выдают Сбербанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк. До конца февраля в программу также войдут банк "ФК "Открытие", КБ "Восточный", банк "Долинск", Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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