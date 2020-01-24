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Исследование: студенты в России тратят почти половину зарплаты на оплату жилья

В Москве им приходится отдавать почти 80% от заработанных средств

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Порядка 50% зарплаты студенты отдают на аренду жилья в крупных российских городах, причем в Москве им приходится отдавать порядка 78% от заработанных средств. В среднем зарплата студентов составила 32,6 тыс. рублей за четвертый квартал 2019 года, говорится в результатах исследования аналитического центра "Авито.Работа".

"В среднем по стране это 32 тыс. 600 рублей в месяц. Больше всего в прошедшем квартале студенты могли заработать в Москве (почти 45 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге (39 тыс. рублей) и Екатеринбурге (34 тыс. 500 рублей). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23 тыс. 300 рублей), Ульяновске (24 тыс. 400 рублей) и Ижевске (25 тыс. 100 рублей)", - следует из данных центра.

Отмечается, что при этом на оплату жилья студенты потратят в Москве большую долю - 78% - при средней стоимость аренды 35 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге аренда обойдется в 22 тыс. рублей (56%), в Тюмени, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе - порядка 50% от зарплаты (от 14 до 16 тыс. рублей)

Наиболее доступные квартиры у студентов в Тольятти, Барнаула и Воронежа, где аренда квартиры составляет чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно - порядка 10 тыс. рублей.

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Россия
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