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Три банка на Чукотке включились в работу по программе "Дальневосточная ипотека"

Как сообщила заместитель начальника департамента финансов, экономики и имущественных отношений округа Лариса Гончарова, жители активно интересуются условиями программы и подыскивают жилье

АНАДЫРЬ, 24 января. /ТАСС/. Три банка, обслуживающие физических лиц в Чукотском автономном округе, начали работу по оформлению и выдаче ипотечных кредитов на льготных условиях для жителей региона. Об этом сообщила в пятницу ТАСС заместитель начальника департамента финансов, экономики и имущественных отношений округа Лариса Гончарова.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. 7 декабря правительством РФ было подписано постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%, и банки на Дальнем Востоке стали активно включаться в работу по оформлению льготных ипотечных займов. На Чукотке подать заявку на льготную ипотеку в округе можно в Россельхозбанке, Сбербанке и Азиатско-Тихоокеанском банке.

"В округе всего три банка работают с физическими лицами, и все они уже готовы выдавать ипотеку на льготных условиях. Высоким количеством выданных займов мы пока похвастаться не можем, но жители округа активно интересуются условиями программы и подыскивают жилье, подходящее для приобретения в рамках условий ее реализации. Сейчас в чукотском филиале ПАО "Сбербанк" на рассмотрении находятся три заявки на выдачу ипотеки на льготных условиях, еще две уже одобрены и одна даже выдана. Семья молодого инженера из Анадыря решила приобрести жилье во Владивостоке, и за недостающей суммой на покупку квартиры пришла в чукотский филиал крупного банка", - рассказала Гончарова.

Она добавила, что из-за низких темпов строительства коммерческого жилья на территории округа, ажиотажа населения на приобретение жилья по льготной ипотеке на Чукотке не наблюдается. Однако вторичное жилье на особых условиях можно приобрести в селах Анадырского, Билибинского и Чукотского районов.

Взять льготную ипотеку может полная или неполная молодая семья, где возраст супругов не достиг 36 лет, а также участники программы "Дальневосточный гектар". На кредитные средства можно купить квартиру на первичном рынке в городе или вторичном - в сельской местности, а также построить дом. При этом к владельцам "дальневосточных гектаров", который решат взять кредит на строительство жилья на данном земельном участке, требований по возрасту нет.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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