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Специалисты на Дальнем Востоке расскажут об ипотеке под 2% на ярмарках недвижимости

Ближайшая ярмарка пройдет в Хабаровске в феврале

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Потенциальные получатели льготной ипотеки под 2% смогут узнать подробности о продукте и о имеющемся подходящем жилье в городах Дальнего Востока на ярмарках недвижимости и во время туров по новостройкам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре Дальневосточного банка Сбербанка России.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока сообщил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где складывается сложная ситуация с молодыми квалифицированными кадрами. Правительство РФ 7 декабря подписало постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2% годовых.

"Специалистами отделения ПАО Сбербанк на 2020 год запланированы совместные мероприятия и проекты с партнерами, в том числе семинары для молодых семей, обучающие занятия для риелторов, ярмарки недвижимости, туры по новостройкам в городах Дальнего Востока, во время которых будет доводиться информация о возможностях ипотеки под 2%", - сказали в пресс-службе.

На ярмарках недвижимости банк собирает застройщиков, риелторов и заемщиков, доводит информацию о возможностях кредитования, знакомит с предложениями на рынке жилья в городах, рассчитывает для каждого необходимую ему сумму ипотеки. Во время ярмарок проводятся туры по новостройкам, желающим показывают квартиры в жилых комплексах.

Ярмарки в городах Дальнего Востока пройдут в первом квартале текущего года, ближайшая состоится в Хабаровске в феврале.

За полтора месяца действия программы банки заключили с жителями Дальнего Востока 440 договоров льготной ипотеки под 2% годовых на общую сумму 1,55 млрд рублей. Лидерами по числу заявок стали Приморье, Хабаровский край и Якутия, на них пришлось 75% заключенных договоров. Сейчас заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры принимают семь банков, включая Сбербанк. Сбербанк планирует выдать ипотечных кредитов на более 200 млрд рублей, уже принято более 3 тыс. заявок на 9 млрд рублей. В Хабаровском крае, как сообщили ТАСС в пресс-службе, выдано 98 кредитов на 300 млн рублей, в работе находится еще около 1 тыс. заявок.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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