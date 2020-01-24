Суд в Москве признал законным разрешение на строительство ЖК у парка "Лосиный остров"

Ранее администрация нацпарка подала иск к Москомархитектуре и просила признать выданное разрешение на строительство незаконным, утверждая, что стройка ведется в охранной зоне.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы в пятницу признал, что разрешение на строительство жилого комплекса "Сказочный лес" у национального парка "Лосиный остров" было выдано компании "Гранднэкст" законно, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Арбитражный суд города Москвы решил заявление ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров" о признании недействительным разрешения на строительство от 30 июня 2018 года, выданное ООО "Гранднэкст", оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятом Арбитражном апелляционном суде. Как сообщила ТАСС представитель нацпарка, "Лосиный остров", администрация намерена его обжаловать.

Представитель нацпарка во время заседания настаивала на том, что строительство жилого комплекса ведется в пределах 150-метровой режимной полосы около охранной зоны, которая установлена в 1988 году, поэтому стройка на этой территории запрещена. Кроме того, застройщик должен был согласовать строительство в Минприроды России, однако согласование получено не было.

Представители Москомархитектуры утверждали, что текстовое описание охранной зоны утверждено в 1979 году, и в нее не входит участок, на который выдано строительство. Поэтому ведомство не могло требовать от застройщика дополнительных документов, в том числе согласования Минприроды.

Позиция застройщика

Третья сторона в деле - застройщик "Гранднэкст" - сообщила, что администрация нацпарка знала о планах по строительству жилого комплекса еще в марте 2019 года, но тогда иск не подала, теперь же срок давности подачи заявления в суд истек. Кроме того, по утверждению представителя застройщика, на местности охранная зона не обозначена межевыми знаками, а значит ее нет и строительство ведется законно. "Гранднэкст" также ссылался на то, что, если строительство остановят, то будут нарушены права покупателей, которые уже заключили договоры участия в долевом строительстве.

Параллельно в арбитражном суде Москвы рассматривается иск компании "Гранднэкст" к Минприроды России о признании незаконным отказа министерства в согласовании социально-экономической деятельности. Заседание состоится 27 января.

Строительство 22-этажного жилого комплекса "Сказочный лес" на 1803 квартиры началось в сентябре 2019 года.