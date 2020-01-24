Эксперты считают, что стагнация доходов населения сдержит рост арендных ставок

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Арендодатели не будут сильно повышать цены на жилье из-за стагнации доходов населения России, рассказали опрошенные в пятницу ТАСС эксперты арендного рынка.

"Увеличение арендных ставок будут сдерживать доходы населения, которые в последнее время не растут. При этом спрос останется на стабильном уровне, так как при отсутствии роста доходов, увеличения стоимости квартир, жилье не стало доступнее", - сказал руководитель департамента аренды компании "Азбука Жилья" Роман Бабичев.

По данным аналитического центра "Яндекс. Недвижимости", рост цен на аренду жилья в России в этом году будет соответствовать инфляции - около 4% за год или превысит ее на 1-2 процентных пункта. Аналитики связывают это в том числе с тем, что снижение ипотечных ставок на жилье составит конкуренцию арендному рынку. "Кроме того, снижение ключевой ставки делает банковские вклады менее привлекательными и может привести к перетоку инвесторов в рынок жилья, [включая обычных россиян, желающих сохранить деньги]. Инвестиционные квартиры зачастую тоже выходят на арендный рынок, поддерживают предложение", - считают в "Яндекс. Недвижимости".

Заместитель директора департамента аренды квартир "Инком-недвижимости" Оксана Полякова в 2020 году прогнозирует повышение цен на арендное жилье на 5-7%. По мнению директора по продукту "ПИК-Аренды" Никиты Комарова, рост цен на арендное жилье может быть связан с переходом собственников квартир на модель с 4-6% налогом для самозанятых.

По мнению главы Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, пока нет поводов для серьезного поднятия стоимости сдачи арендной недвижимости. "Большая часть людей, которые снимали жилье, все равно будет искать альтернативные варианты: удаленная расположенность от центра, уменьшение площади арендованного жилья, соответственно уменьшение и стоимости аренды", - считает он.

Изменение цен в 2019 году

По словам Поляковой, в 2019 году арендодатели московских квартир массового сегмента стремились индексировать снижение доходов увеличением арендных ставок. "Однако не всегда им удавалось серьезно повысить цены, поскольку наниматели не готовы к существенному увеличению арендного бюджета", - считает собеседница агентства.

По данным портала "Мир квартир", за 2019 год стоимость аренды жилья в среднем по России выросла на 5-7%. Ставки по аренде однокомнатной квартиры в среднем по стране выросли на 6,7% - до 12,6 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной квартиры на 7% - до 17,6 тыс. рублей в месяц.

Также по информации компании "Азбука Жилья", за прошедший год средние арендные ставки в "старых" границах Москвы выросли на 8%. При этом эксперты говорят, что в Москве стоимость аренды жилья растет в тех местах, где открываются новые станции метро, появились станции Московских центральных диаметров. "В столице повышение арендных ставок уместно лишь в размере той суммы, которая прежде вычиталась за неудобства - когда приходилось добираться до метро наземным транспортом", - отмечает Полякова.