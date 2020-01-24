Минстрой разработал правила господдержки модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минстрой разработал правила господдержки модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с износом более 60% в субъектах РФ, следует из проекта постановления российского правительства, опубликованного в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Правила предусматривают организацию комплексной государственной поддержки с участием оператора проектов реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Средства на модернизацию из федерального бюджета планируется перечислять в регионы через оператора, определяемого правительством России. Субсидии намерены предоставлять на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры, компенсацию процентной ставки по кредиту на модернизацию объектов, компенсации затрат концессионера на реконструкцию объектов. Также правилами предусмотрены льготы по налогу на имущество в отношении объектов, введенных в эксплуатацию после модернизации. Правилами предоставления субсидий предлагается дополнить госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

"Реализация проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с износом более 60% не предполагает дублирования с уже имеющимися программами Фонда содействия реформированию ЖКХ и проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Проект правил предусматривает возможность субсидирования только тех объектов, которые ранее не получали финансовой поддержки из федерального бюджета", - пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров, слова которого приводятся в сообщении.

Тему модернизации коммунальной инфраструктуры поднимал вице-премьер Марат Хуснуллин на первом рабочем совещании в Минстрое России 22 января. Глава министерства Владимир Якушев на этой встрече отмечал важность программы по модернизации коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60%. По его словам, чтобы войти в стройку теми темпами, которые обозначены по вводу жилья, "все процессы должны быть запараллелены".

Мнение экспертов

Как отметила в беседе с ТАСС исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, тема модернизации инфраструктуры очень актуальна для России, тем более, что решения этого вопроса потребовал президент Владимир Путин в поручениях правительству. "Коммунальная инфраструктура изнашивается все больше, платежи за поставляемые ресурсы увеличиваются, а качество ухудшается, поэтому вопрос решать нужно обязательно", - сказала эксперт.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов (фракция "Единая Россия") отметил, что отрасль не справится с проблемой только частными инвестициями, поэтому необходимость именно в госпрограмме предельно высока. "Выполнение поручения президента наращивать темпы жилищного строительства так же впрямую связано с развитием и приведением в порядок сетевого хозяйства сферы ЖКХ. Согласитесь, новые дома не получится сажать на старые сети", - сказал ТАСС депутат.

По словам ответственного секретаря экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, сейчас обновление коммунальных сетей в год не превышает 1-2%, поэтому появление новой госпрограммы будет способствовать снижению хроническому износа, который накапливался десятилетиями. "Программа не меняет ведущей роли частных инвестиций в сфере ЖКХ, но создает дополнительные льготные механизмы для инвесторов - компенсация ставки по кредиту, введение льготного периода по налогу на имущества. Эти меры призваны снизить нагрузку на тариф, связанный с реализацией концессионных соглашений", - пояснил собеседник ТАСС.

Склянчук добавил, что для успешной реализации программы необходимо до конца года показать первые успешные проекты, свидетельствующие о высоком запросе на подобные меры господдержки, и эффективность выбранных финансовых инструментов. Он подчеркнул, что это станет залогом долгосрочности программы, которая для достижения ощутимых системных улучшений, по его мнению, должна быть рассчитана минимум на пять-семь лет.