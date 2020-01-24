Банк ДОМ.РФ выдал 2,1 млрд рублей кредита девелоперу "Талан" на ЖК во Владивостоке

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ предоставил кредит на 2,1 млрд рублей Группе компаний "Талан" для строительства жилого комплекса во Владивостоке, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

Жилой комплекс будет состоять из шести домов на более чем 500 квартир. Девелопер благоустроит территорию, оборудует детскую и спортивную площадки, парковки, общественные пространства. Строительство начнется в первом квартале 2021 года, ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

"Мы нацелены на развитие проектного финансирования в Дальневосточном федеральном округе. На данный момент банк финансирует в регионе шесть проектов строительства порядка 200 тыс. кв. м жилья. Это более 1,7 тыс. комфортных и доступных квартир, обеспеченных спросом от молодых семей благодаря запущенной по поручению президента России ипотеке под 2%", - приводятся в сообщении слова вице-президента Банка ДОМ.РФ Анны Авдокушиной.

Она отметила, что застройщик приобрел землю в декабре 2019 года на аукционе, организованном ДОМ.РФ для вовлечения в оборот неиспользуемых участков. "Это первая комплексная сделка, предусматривающая реализацию земельного участка с предоставлением проектного финансирования для строительства на нем жилья", - отмечается в сообщении.

"Талан" строит жилье в 15 городах России, в том числе Владивостоке, Ханты-Мансийске, Новосибирске, Уфе, Твери, Севастополе и Сочи.