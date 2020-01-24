Кадастровая палата перейдет от Минэкономразвития Росреестру

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Кадастровая палата перейдет в подчинение Росреестру после того, как президент РФ Владимир Путин вывел Росреестр из подчинения министерству экономического развития. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"В связи с утратой Минэкономразвития полномочий федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится Росреестр, отсутствуют правовые основания для сохранения за Минэкономразвития отдельных полномочий и функций учредителя федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" <...>. Соответствующие полномочия передаются Росреестру", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Кроме того, планируется наделить Росреестр полномочиями вносить в правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых актов президента, правительства и других документов по вопросам, относящимся к сфере ведения Росреестра.

Президент России Владимир Путин 21 января подписал указ об изменениях в структуре правительства, которым, в частности, вывел Росреестр из подчинения Минэкономразвития. Руководившая Росреестром Виктория Абрамченко стала вице-премьером. На следующий день, 22 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олега Скуфинского, ранее занимавшего пост заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.