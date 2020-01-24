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В Тульской области обманутые дольщики ЖК "Времена года" получат 87 млн рублей компенсаций

Всего в регионе насчитывается 14 долгостроев общей площадью 42 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков выплатит денежные компенсации покупателям квартир в трех долгостроях жилого комплекса "Времена года" в Тульской области. На эти цели направят более 87 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба фонда.

"Во исполнение поручения правительства РФ наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством [министра юстиции РФ] Константина Чуйченко рассмотрел вопрос восстановления прав дольщиков в трех проблемных домах жилого комплекса "Времена года" в Тульской области", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что компенсации рассчитываются исходя из рыночной стоимости квадратного метра на текущий момент в аналогичном месте. Согласно Единому реестру проблемных объектов, в Тульской области насчитывается 14 долгостроев общей площадью 42 тыс. кв. м, которые начали возводить три застройщика.

"Регион вошел в список, где будут восстановлены права дольщиков в первую очередь. Здесь создан региональный фонд для решения проблем пострадавших участников долевого строительства, что позволяет максимально эффективно вести работу по восстановлению прав граждан", - сказал генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун, слова которого привела пресс-служба.

По данным фонда, в 2020 году в России восстановят права 40 тыс. человек, проблема с обманутыми дольщиками может быть решена к 2023 году.

Теги
РоссияЧуйченко, Константин АнатольевичТульская область
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