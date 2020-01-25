Хуснуллин считает необходимым реализовать проект всероссийской программы реновации жилья

ТАСС, 25 января. Проект всероссийской программы реновации жилья необходимо развивать, нужно начать "отрабатывать его на крупных городах". Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" .

"Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация - это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так его [проект] взять и начать. Его надо взвесить, оценить", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли программа реновации жилья реализована по всей России.