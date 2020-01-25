Новый глава Росреестра назвал одной из задач развитие электронных услуг ведомства

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Внедрение федеральной государственной информационной системы ведения Единого госреестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) во всех регионах России станет основной задачей Росреестра в 2020 году. Об этом сказал новый руководитель ведомства Олег Скуфинский на встрече с директором кадастровой палаты Парвизом Тухтасуновым, говорится в сообщении пресс-службы Росреестра.

"Главной задачей Росреестра по развитию электронных услуг является завершение внедрения ФГИС ЕГРН в 34 субъектах Российской Федерации, что позволит повысить качество предоставляемых государственных услуг. Это наша ключевая задача 2020 года. Также Росреестр в 2019 году начал работу по созданию в Федеральной кадастровой палате центра компетенции информационных технологий, в том числе в региональных центрах присутствия в Москве, Красноярске, Новосибирске, Башкортостане, Ростове-на-Дону. Это также необходимо завершить", - приводятся в релизе слова Скуфинского.

По его словам, развитие сервисов оказания госуслуг в электронном виде позволит ведомству сократить сроки госрегистрации недвижимости. Скуфинский отметил, что около 65% услуг Росреестра сегодня оказывается в цифровом формате, 95% сведений из ЕГРН предоставляется в электронном виде.

В свою очередь Тухтасунов рассказал, что новый сервис получения выписок из ЕГРН был запущен в 2019 году в пилотном режиме в 52 регионах. После внедрения ФГИС ЕГРН по всей стране Федеральная кадастровая палата сможет выдавать сведения об объектах недвижимости в режиме онлайн, добавил он.

Как сообщал ТАСС, вице-премьер Виктория Абрамченко, которая ранее занимала пост главы Росреестра, отметила, что внедрение ФГИС ЕГРН в 2020 году стоит начинать с крупных субъектов России, например, Москвы и Московской области.

В феврале 2019 года Счетная палата по итогам проверки пришла к выводу, что Росреестр не уложился в сроки с переходом на ФГИС ЕГРН. По данным ведомства, на тот момент в 34 регионах, включая Москву и Московскую область, госуслуги в области регистрации недвижимости по-прежнему оказывались на основе старых систем. Во второй половине прошлого года в системе регистрации недвижимости в Московском регионе фиксировались сбои. По данным Росреестра, они были связаны с большим количеством обращений от сайтов по перепродаже выписок из реестра и Федеральной службы судебных приставов.

О новом руководителе Росреестра

Олег Скуфинский был назначен на пост главы Росреестра 22 января 2020 года. До этого занимал должность заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.