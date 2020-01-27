Правительство Чукотки намерено предложить поправки к программе "Дальневосточная ипотека"

АНАДЫРЬ, 27 января. /ТАСС/. Правительство Чукотского автономного округа намерено выступить с инициативой на федеральном уровне об уточнении некоторых пунктов программы "Дальневосточная ипотека". В частности, речь идет о расширении возможности по приобретению вторичного жилья, сообщила ТАСС начальник окружного департамента финансов, экономики и имущественных связей Алеся Калинова.

Одно из условий программы - приобретение жилья в городах именно на первичном рынке, однако на Чукотке из-за низких темпов строительства коммерческого жилья, реализация предложенной президентом инициативы существенно тормозится.

"Согласно постановлению кабинета министров, сейчас льготная ипотека на вторичное жилье доступна только в сельских поселениях. На Чукотке почти половина сел не попала в программу из-за того, что формально они относятся к городским округам, и приобрести жилье на их территории на льготных условиях можно только в новостройках. Мы совместно с федеральными коллегами будем прорабатывать этот вопрос, чтобы жители всего округа могли воспользоваться правом на приобретение жилья на льготных условиях без дополнительных ограничений", - сказала Калинова.

Она добавила, что сейчас правительство округа прорабатывает меры по привлечению к участию в программе надежных строительных компаний и расширению строительства коммерческого жилья в городах и райцентрах округа.

В работу по программе "Дальневосточная ипотека" в регионе включились три банка. Сейчас на рассмотрении в чукотском филиале ПАО "Сбербанк" находятся три заявки на выдачу льготной ипотеки, еще две одобрены и одна выдана.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. 7 декабря правительством РФ было подписано постановление об условиях программы для молодых семей со ставкой в 2%. Такую ипотеку смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых - в случае запроса кредита на строительство жилья на данном земельном участке - требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.