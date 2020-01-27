Глава Камчатки поручил муниципалитетам начать стройку жилья по программе льготной ипотеки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил муниципалитетам активизировать работу по определению земельных участков под застройку коммерческого жилья по программе "Дальневосточная ипотека". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте правительства Камчатского края.

"Нам категорически нельзя терять время, ищите механизмы, при которых люди могут использовать уже действующие программы поддержки, в том числе субсидии, предоставляемые за счет средств краевого бюджета. И обращаюсь к муниципалитетам: жилищную проблему надо решать. Начинайте строиться, не ждите, пока за краевые средства будут построены новые дома, а потом переданы муниципалитетам, а определяйте земельные участки, разрабатывайте проекты, закладывайте средства в местные бюджеты. Жилье и социальные объекты - это приоритет", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Илюхин добавил, что муниципальным властям также необходимо активизировать работу со строительными организациями, подготовить площадки и инфраструктуру, чтобы компании могли приступить к строительству жилья под реализацию по программе льготной ипотеки под 2% как можно быстрее. Координатором реализации программы "Дальневосточная ипотека" на Камчатке назначен председатель правительства полуострова Роман Василевский.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). 7 декабря правительством РФ было подписано постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2 процента.

Взять льготную ипотеку может полная или неполная молодая семья, где возраст супругов не достиг 36 лет, а также участники программы "Дальневосточный гектар". На кредитные средства можно купить квартиру на первичном рынке в городе или вторичном - в сельской местности, а также построить дом. При этом к владельцам дальневосточных гектаров, который решат взять кредит на строительство жилья на данном земельном участке, требований по возрасту нет.