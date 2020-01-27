Треть объема выдачи ипотеки банка ДОМ.РФ в ДФО приходится на льготные кредиты под 2%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ с момента запуска программы дальневосточной ипотеки под 2% заключил более 180 кредитных договоров на сумму около 650 млн рублей. Треть объема выдачи ипотеки банка в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) приходится на льготные кредиты, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"С момента запуска льготной ипотеки банк одобрил кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей. Заключено более 180 кредитных договоров на сумму около 650 млн рублей. Средняя сумма выданных кредитов - 3,5 млн рублей. Доля ипотеки под 2% в объем объеме выдач банка в макрорегионе составляет около 30%. В целом выдачи ипотеки в ДФО в декабре-январе выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Всего банк ДОМ.РФ получил почти 2 тыс. обращений на оформление ипотеки под 2%. По данным банка, наибольшее количество заявок поступило из Приморского края - более 1 тыс. На Якутию приходится 277 заявок, на Хабаровский край - 269, Бурятию - 209 и Амурскую область - 73.

При этом Якутия стала первым регионов, где дальневосточная ипотека под 2% была выдана на строительство частного дома. "Это перспективный продукт, направленный на улучшение жилищных условий для тех, кто предпочитает построить частный дом. На данный момент в банк поступило 34 таких обращения, считаем, спрос на продукт будет расти", - сказал заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Данила Литвинов, чьи слова приводятся в сообщении.

Банк начал выдавать ипотеку под 2% в рамках госпрограммы "Дальневосточная ипотека", запущенной по поручению президента Владимира Путина в декабре 2019 года.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. По итогам девяти месяцев 2019 года портфель ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ составил 100,1 млрд рублей. Банк входит в топ-3 российских банков по объему ипотечного портфеля (вместе с ДОМ.РФ).