{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума проведет совещание по проекту всероссийской реновации

По мнению соавтора соответствующего законопроекта Галины Хованской, программа реновации позволит предотвратить появление в будущем аварийных домов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Государственная Дума проведет совещание, на котором обсудит законопроект "О реновации жилищного фонда в Российской Федерации", сообщила в понедельник ТАСС соавтор документа, депутат Госдумы Галина Хованская.

Депутаты Госдумы Галина Хованская и Сергей Миронов в сентябре 2018 года вносили в Госдуму соответствующий законопроект, согласно которому под реновацией понимается реконструкция или снос жилых домов. Кроме того, 25 января 2020 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе "Вести в субботу" сказал, что необходимо развивать проект всероссийской программы реновации жилья, а также нужно начать "отрабатывать его на крупных городах".

"Мы сейчас будем возвращаться к этой теме [всероссийской реновации жилого фонда]. Мы направили [законопроект] в рассылку, сейчас срок рассылки заканчивается. Я думаю, что мы проведем совещание, обсудим эту тему. Тем более, что есть позиция у курирующего [строительство и региональное развитие] заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина", - сказала Хованская.

По ее мнению, программа реновации позволит предотвратить появление в будущем аварийных домов и будет стоить дешевле, чем точечное переселение по конкретным домам из аварийного фонда. Также она позволит привлечь инвесторов для работы с земельными участками, добавила Хованская.

Президент фонда "Института экономики города" Надежда Косарева в беседе с ТАСС также отметила необходимость реализации программы реновации в крупных городах. "В других городах есть гораздо более физически и морально устаревшие многоквартирные дома, ветхие индивидуальные дома, брошенные промзоны. Во многих крупных городах такие проекты преобразования деградирующих застроенных территорий могут быть вполне рентабельны", - пояснила эксперт.

При этом, по словам первого зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, для реализации программы всероссийской реновации городам может потребоваться федеральная финансовая поддержка. "Не уверен, что кроме Москвы кто-то способен запускать подобную программу без федеральной бюджетной поддержки. Но если объем профицита федерального бюджета позволит, то не вижу причин не начать двигаться в этом направлении", - считает он.

История вопроса

Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы, подписав поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". По итогам голосования жителей, в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых являются пятиэтажными хрущевками. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

В сентябре 2018 года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия") внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о реновации жилищного фонда в регионах России. Он предоставляет право органам государственной власти субъектов РФ за счет средств бюджета субъекта РФ и иных, не запрещенных законодательством РФ источников реализовывать программы реновации жилищного фонда. Согласно законопроекту, под реновацией жилищного фонда понимается реконструкция или снос не подлежащих капитальному ремонту объектов жилищного фонда и жилищное строительство на высвобождаемой территории с обеспечением территории реновации объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также проведением мероприятий по благоустройству жилых территорий.

Кроме того, в ноябре 2018 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали проект федерального закона о реновации жилищного фонда в регионах России, который должен был стать альтернативой законопроекту представителей партии "Справедливая Россия". Среди принципиальных отличий своего документа в пояснительной записке петербургские депутаты отмечали наличие специальной статьи с перечислением всех законов и нормативных актов, регулирующих реновацию жилья в РФ. Также предусматривается два типа проектов реновации (бюджетные и инвестиционные) и три формы реализации (снос и строительство на высвободившемся земельном участке нового многоквартирного дома; реконструкция многоквартирного дома; снос многоквартирного дома и изменение целевого назначения земельного участка). Также документ предусматривает, что реновация может осуществляться в отношении не только отдельного многоквартирного дома, но и квартала, района и микрорайона.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияХованская, Галина ПетровнаПахомов, Сергей АлександровичХуснуллин, Марат Шакирзянович
Реклама на ТАСС
Треть объема выдачи ипотеки банка ДОМ.РФ в ДФО приходится на льготные кредиты под 2%
Средняя сумма выданных кредитов составила 3,5 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС