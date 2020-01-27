Госдума проведет совещание по проекту всероссийской реновации

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Государственная Дума проведет совещание, на котором обсудит законопроект "О реновации жилищного фонда в Российской Федерации", сообщила в понедельник ТАСС соавтор документа, депутат Госдумы Галина Хованская.

Депутаты Госдумы Галина Хованская и Сергей Миронов в сентябре 2018 года вносили в Госдуму соответствующий законопроект, согласно которому под реновацией понимается реконструкция или снос жилых домов. Кроме того, 25 января 2020 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе "Вести в субботу" сказал, что необходимо развивать проект всероссийской программы реновации жилья, а также нужно начать "отрабатывать его на крупных городах".

"Мы сейчас будем возвращаться к этой теме [всероссийской реновации жилого фонда]. Мы направили [законопроект] в рассылку, сейчас срок рассылки заканчивается. Я думаю, что мы проведем совещание, обсудим эту тему. Тем более, что есть позиция у курирующего [строительство и региональное развитие] заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина", - сказала Хованская.

По ее мнению, программа реновации позволит предотвратить появление в будущем аварийных домов и будет стоить дешевле, чем точечное переселение по конкретным домам из аварийного фонда. Также она позволит привлечь инвесторов для работы с земельными участками, добавила Хованская.

Президент фонда "Института экономики города" Надежда Косарева в беседе с ТАСС также отметила необходимость реализации программы реновации в крупных городах. "В других городах есть гораздо более физически и морально устаревшие многоквартирные дома, ветхие индивидуальные дома, брошенные промзоны. Во многих крупных городах такие проекты преобразования деградирующих застроенных территорий могут быть вполне рентабельны", - пояснила эксперт.

При этом, по словам первого зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, для реализации программы всероссийской реновации городам может потребоваться федеральная финансовая поддержка. "Не уверен, что кроме Москвы кто-то способен запускать подобную программу без федеральной бюджетной поддержки. Но если объем профицита федерального бюджета позволит, то не вижу причин не начать двигаться в этом направлении", - считает он.

История вопроса

Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы, подписав поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". По итогам голосования жителей, в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых являются пятиэтажными хрущевками. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

В сентябре 2018 года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия") внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о реновации жилищного фонда в регионах России. Он предоставляет право органам государственной власти субъектов РФ за счет средств бюджета субъекта РФ и иных, не запрещенных законодательством РФ источников реализовывать программы реновации жилищного фонда. Согласно законопроекту, под реновацией жилищного фонда понимается реконструкция или снос не подлежащих капитальному ремонту объектов жилищного фонда и жилищное строительство на высвобождаемой территории с обеспечением территории реновации объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также проведением мероприятий по благоустройству жилых территорий.

Кроме того, в ноябре 2018 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали проект федерального закона о реновации жилищного фонда в регионах России, который должен был стать альтернативой законопроекту представителей партии "Справедливая Россия". Среди принципиальных отличий своего документа в пояснительной записке петербургские депутаты отмечали наличие специальной статьи с перечислением всех законов и нормативных актов, регулирующих реновацию жилья в РФ. Также предусматривается два типа проектов реновации (бюджетные и инвестиционные) и три формы реализации (снос и строительство на высвободившемся земельном участке нового многоквартирного дома; реконструкция многоквартирного дома; снос многоквартирного дома и изменение целевого назначения земельного участка). Также документ предусматривает, что реновация может осуществляться в отношении не только отдельного многоквартирного дома, но и квартала, района и микрорайона.