Власти Липецкой области расскажут работникам предприятий о поддержке строительства жилья

ЛИПЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Представители администрации Липецкой области побывают на крупных предприятиях региона, чтобы рассказать их сотрудникам о действующих в регионе мерах поддержки жилищного строительства. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"Наша задача - проинформировать людей о социальных выплатах, помощи в строительстве и совершенствовать существующие программы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия", - сказал он.

По словам Артамонова, всего в течение года профильные чиновники администрации побывают на более чем десятке крупных предприятий региона, охватив около 200 тыс. человек. Отдельно они также встретятся с бюджетниками, имеющими многодетные семьи, которым полагаются дополнительные меры поддержки.

Артамонов напомнил в связи с этим, что сейчас в Липецкой области в рамках госпрограммы по обеспечению населения качественным жильем, инфраструктурой и ЖКХ действуют две подпрограммы. Они подразумевают социальные выплаты гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом. "Это подпрограмма "Свой дом" для работников бюджетной сферы и многодетных семей и подпрограмма "Молодая семья", - заметил он.

Кроме того, сказал глава региона, местные власти продолжают готовить новые меры поддержки для разных категорий населения