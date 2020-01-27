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Число ипотечных договоров под 2% годовых на Дальнем Востоке превысило 900

Больше всего заявок приняли от жителей Приморья, Якутии, Хабаровского края и Бурятии

ТАСС, 27 января. Число договоров, заключенных по программе "Дальневосточная ипотека", превысило 980. Общая сумма составила 3,4 млрд рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока сообщил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где складывается сложная ситуация с молодыми квалифицированными кадрами. Правительство РФ 7 декабря подписало постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2% годовых.

"По данным на 23 января, в 11 субъектах ДФО заключено 983 кредитных договора [по программе "Дальневосточная ипотека"] на общую сумму 3,4 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе, добавив, что средняя сумма кредита составляет 3,5 млн рублей.

По данным пресс-службы, наибольшее количество заявок было принято от жителей Приморья, Якутии, Хабаровского края и Бурятии. Недавно в рейтинг субъектов, где уже заключены договоры по программе "Дальневосточная ипотека", включились ЕАО, Камчатка и Чукотка. В этих субъектах заключены первые договоры. Кроме того, в Республике Саха впервые был заключен договор на индивидуальное жилищное строительство в категории получателей "молодые семьи".

"Мы видим, что программа востребована. Теперь необходимо обеспечить ее доступность для населения, максимально использовать потенциал "Дальневосточной ипотеки" для обеспечения жильем людей, желающих жить на Дальнем Востоке", - привели в пресс-службе слова генерального директора АРЧК Сергея Ховрата.

Одобрение по заявкам получают 80% от всех заявителей. По данным АРЧК, процент отказов по заявлениям в предоставлении "Дальневосточной ипотеки" существенно ниже, чем в среднем по рынку ипотечных кредитов.

О льготной программе

За полтора месяца действия программы банки заключили с жителями Дальнего Востока 440 договоров льготной ипотеки под 2% годовых на общую сумму 1,55 млрд рублей. Лидерами по числу заявок стали Приморье, Хабаровский край и Якутия, на них пришлось 75% заключенных договоров. Сейчас заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры принимают семь банков, включая Сбербанк. Сбербанк планирует выдать ипотечных кредитов на более 200 млрд рублей, уже принято более 3 тыс. заявок на 9 млрд рублей. В Хабаровском крае, как сообщили ТАСС в пресс-службе, выдано 98 кредитов на 300 млн рублей, в работе находится еще около 1 тыс. заявок.

В настоящее время заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры принимают семь банков. Подать заявку на получение кредита для индивидуального жилищного строительства можно в четырех банках. Общее число банков-участников программы в дальнейшем составит 14, семь из которых заканчивают формирование своих продуктов и планируют начать прием заявок с февраля по апрель 2020 года. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО.

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РоссияДальний Восток
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