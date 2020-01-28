Жители всех сел Якутии смогут приобрести вторичное жилье по льготной ипотеке под 2%

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. "Дальневосточная" ипотека по льготной ставке 2% будет доступна для всех жителей сельских населенных пунктов Якутии, в особенности в Арктической зоне, где сейчас не возводится новое жилье. Им будет доступно приобретение жилья на вторичном рынке, сообщил во вторник ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"Согласно условиям программы для жителей сельских населенных пунктов регионов Дальнего Востока, в связи с малым объемом нового жилищного строительства, доступно приобретение жилья на вторичном рынке жилья, что очень важно для арктических районов, где не ведется строительство. Поэтому все граждане, отвечающие требованиям программы, смогут воспользоваться данным ипотечным продуктом и приобрести жилье или построить индивидуальный жилой дом", - сказал Николаев.

По словам главы Якутии, интерес к льготной ипотеке остается в регионе стабильно высоким и продолжает расти. Около 1 тыс. заявок уже поступили в банки, рассмотрены около 500 заявок. "Одобрение занимает определенное время, поэтому сумма и одобренных кредитов продолжит расти. Выдан на сегодняшний день 61 кредит на сумму более 233 млн рублей. В связи с тем, что, по условиям программы, приобретение квартиры возможно на первичном рынке, реализация льготной ипотеки создаст дополнительный стимул для развития жилищного строительства и рост объемов строящегося жилья на весь период реализации программы", - добавил Николаев.

Правительство региона проводит работу по информированию населения, а также мониторинг реализации программы происходит в постоянном режиме. Участниками программы с начала февраля станут Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, банк ДОМ.РФ - официальный агент Республиканское ипотечное агентство, Дальневосточный банк.

В состав Арктической зоны РФ входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.

О льготной ипотеке

Приобрести квартиру по льготной программе можно в строящемся доме в ДФО, в сельской местности допускается приобретение жилья на вторичном рынке. Многодетные семьи-участники программы дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года.

Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдают кредиты. На 20 января 2020 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,55 млрд рублей. По количеству заключенных договоров на получение "дальневосточной ипотеки" лидируют три субъекта - Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).