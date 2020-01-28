Более 60% проданных в 2019 году в старой Москве новостроек приходится на 10 застройщиков

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Почти 3 млн кв. м жилья в новостройках купили в границах старой Москвы в 2019 году. Причем более 60% площадей приходится всего на 10 застройщиков, сообщила во вторник риелторская и консалтинговая компания "Метриум".

"Из 187 работающих в столице застройщиков по масштабам деятельности резко выделяются 10 лидирующих по объему застройки и продажам девелоперских компаний. В 2019 году они реализовали 62% всех площадей в новостройках старой Москвы во всех сегментах рынка (1,8 млн кв. м)", - говорится в сообщении.

Эксперты "Метриума" подсчитали, что 10 крупнейших застройщиков заработали за год в старой Москве 345 млрд рублей. Лидерами рынка стали ПИК, "Дон-строй Инвест" и MR Group, которые выручили за год 98,5 млрд, 41,5 млрд и 31,2 млрд рублей соответственно. В десятку также вошли Ingrad, "РГ-Девелопмент", "Эталон", ЛСР, "Авеста-Cтрой", "Пионер" и "Центр-инвест".

Общий объем выручки московских девелоперов, по данным экспертов "Метриума", в 2019 году достиг 608,3 млрд рублей. Отмечается, что в старой Москве было заключено порядка 51,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве более чем 2,92 млн кв. м жилья.

"В 2019 году в целом сохранили позиции те же девелоперские компании, что лидировали по продажам и в 2018 году. Реформа [проектного финансирования] усилила позиции крупных девелоперов, потому что именно они являются желанными партнерами для банков, которые становятся главными инвесторами жилищного строительства. Этот процесс сопровождался активной экспансией некоторых крупнейших игроков, которые выводили новые проекты на рынок", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой.