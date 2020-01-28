Девелопер "Инград" на 28% увеличил объем продаж недвижимости в 2019 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Группа компаний "Инград" на 28% увеличила объем продаж недвижимости по итогам 2019 года (в сравнении с 2018 годом). Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

"Общий объем продаж недвижимости вырос на 28% в сравнении с 2018 годом и достиг 63 млрд рублей. Объем ввода в эксплуатацию в отчетном периоде увеличился до 359 тыс. кв. м (336 тыс. кв. м в 2018 году): Москва - 60% от общего объема ввода, ближайшее Подмосковье - 40%", - говорится в сообщении девелопера.

В 2019 году стоимость реализованной жилой недвижимости компании выросла на 35% в стоимостном и на 19% в натуральном выражении и составила 59 млрд рублей. Также на 13% - до 138 тыс. рублей - выросла цена за квадратный метр. В сообщении добавляется, что в среднем квадратный метр в Москве и Новой Москве стоит 197 тыс. рублей, в Московской области - 86,5 тыс. рублей.

По данным "Инград", на ипотеку пришлось 60% заключенных сделок. Доля заключенных контрактов с использованием счетов эскроу у девелопера составила 23% в общем объеме сделок.

Кроме того, летом 2019 года компания завершила строительство и ввела в эксплуатацию 16-летний долгострой в подмосковных Мытищах ЖК "Академик-2" площадью 26,4 тыс. кв. м.

ГК "Инград" является крупной девелоперской компанией. По данным Единого ресурса застройщиков на 1 января 2020 года, компания занимает четвертое место по России и второе место в Московском регионе по объему текущего строительства с 1,4 млн кв. м строящегося жилья. "Инград" занимается строительством жилой недвижимости в Московском регионе. В ее портфеле более 2,5 млн кв. м жилой недвижимости.