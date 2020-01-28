Компания "Галс-Девелопмент" нашла покупателя гостиницы "Пекин"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Компания "Галс-Девелопмент" (основной акционер - группа ВТБ) нашла покупателя гостиницы "Пекин", им станет АО "Гостиничный комплекс "Жемчужина". Как сообщила во вторник пресс-служба девелопера, "Галс-Девелопмент" в лице дочерней компании ОАО "Бэйджинг-Инвест" заключила договор купли-продажи 100% акций ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин" с АО "Гостиничный комплекс "Жемчужина".

"Продавцу принадлежат на праве собственности 353 тыс. 210 обыкновенных именных акций АО "ГОК "Пекин", что составляет 100% уставного капитала. Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы "Пекин" общей площадью около 26 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке 5,6 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны планируют закрыть сделку до 31 июля 2020 года. АО "Гостиничный комплекс "Жемчужина" принадлежит одноименная гостиница в Сочи. Согласно информации, размещенной на сайте гостиничного комплекса "Жемчужина", размер сделки составляет 4,8 млрд рублей (из отчета внеочередного собрания акционеров от 11 декабря 2019 года).

"Летом 2019 года мы выставили гостиницу на торги (тогда стартовая цена лота составляла 5,671 млрд рублей - прим. ТАСС). Мы долго искали покупателя и довольны тем, что сделка близится к завершению", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе "Галс-Девелопмент".

"Галс-Девелопмент" пытается продать здание с 2016 года. В январе 2019 года газета "Коммерсантъ" сообщала об интересе к активу китайских инвесторов, однако сделка не состоялась.

Гостиница "Пекин" - памятник архитектуры федерального значения, располагается на Большой Садовой улице в центре Москвы. Здание построено в 1939-1958 годах по проекту Дмитрия Чечулина, который был одним из инициаторов высотного строительства в историческом центре столицы. В отеле 151 номер, также на его территории расположены спа-центр, салон красоты, кафе и магазины.