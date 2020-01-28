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Шувалов предложил дать моногородам новые наименования

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал его инициативу
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
© Михаил Метцель/ТАСС

КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил подумать над новым названием для моногородов, которое бы отражало интенсивность их развития.

"Мы договорились, проведем определенную работу, не хотим мы больше моногорода называть моногородами <…> Вот эта вот приставка "моно" звучит типа что-то такое вроде оскорбительное - нет, это самые быстрорастущие города. Мы подумаем, вместе с вами посоветуемся. Если что-нибудь придумаете, подскажите нам", - сказал он в ходе телемоста по вопросам развития моногородов Республики Татарстан во вторник.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал его инициативу. "На самом деле, вы правильно говорите, пора уже от слова "моногорода" к [перейти к таким названиям, как] "города развития", "инновационные города". Наверное, это будет правильно", - отметил глава региона.

В телемосте также приняли участие гендиректор Фонда развития моногородов (Моногорода.РФ) Ирина Макиева, основатель российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук и министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

В России насчитывается более 300 моногородов. На этот статус могут претендовать населенные пункты с численностью населения более 3 тыс. человек, из которых порядка 20% заняты на предприятиях одной компании (градообразующего предприятия). Включение в перечень моногородов дает возможность получения статуса территории опережающего развития (ТОР - экономической зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами). На данный момент моногородам доступны 119 различных мер поддержки, включая налоговые льготы для инвесторов.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияШувалов, Виктор Григорьевич
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