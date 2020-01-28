Объем ввода жилья в 2019 году увеличился на 6%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объем ввода жилья в России в 2019 году увеличился на 6% по сравнению с показателем за 2018 год, говорится в оперативном докладе Росстата.

По данным статистики, в 2019 году введено 80,3 млн кв. м жилья, в 2018 году - 75,7 млн кв. м.

Всего в 2019 году возведено 9,1 тыс. многоквартирных домов. Построено 1,103 млн новых квартир. Населением построено 262,51 тыс. жилых домов, из них 8,7 тыс. - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

В материалах поясняется, что ранее, до августа 2019 года, жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, в статистике не учитывались.

Как в свою очередь прокомментировали в пресс-службе Минстроя России, в 2019 году существенный рост наблюдается в вводе индивидуального жилья - 36,8 млн кв. м. В сравнении с 2018 годом прирост составил 13,5%.

"Прогнозы Минстроя оправдались. Это очень хороший результат и показатель работы ведомства и наших коллег в регионах", - цитирует пресс-служба слова главы Минстроя России Владимира Якушева.