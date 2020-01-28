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В России "раскрыли" 2,4 тыс. счетов эскроу

Застройщики получили 5 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Застройщики получили 5 млрд рублей после "раскрытия" 2,4 тыс. счетов эскроу, сообщается в материалах Банка России, опубликованных во вторник.

"49 проектов [в 26 субъектах] завершены: "раскрыты" более 2,4 тыс. счетов эскроу на 5 млрд рублей", - отмечается в материалах ЦБ.

По прогнозу ДОМ.РФ, объем кредитования застройщиков может составить 6,4 трлн рублей к концу 2024 года, добавляется в материалах Банка России.

По данным ЦБ на 1 января 2020 года, открыто более 44 тыс. счетов эскроу, на которых аккумулировано почти 148 млрд рублей. По новой схеме финансирования строительства жилья реализуется более 1,1 тыс. проектов в 71 регионе РФ.

Переход жилищного строительства на проектное финансирование начался 1 июля 2019 года. С этого момента российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
Россия
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