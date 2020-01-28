Кабмин не поддержал запрет на изъятие домов до внесения границ участка в ЕГРН

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство дало отрицательный отзыв на внесенный в прошлом году группой депутатов Госдумы законопроект, который запрещает изымать многоквартирные дома до передачи уполномоченными органами власти сведений о границах расположенных под ними земельных участков в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом во вторник сообщила глава думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

"Плохо. Отрицательный отзыв правительства, сейчас будем продавливать", - сказала она, отвечая на вопросы членов общественного совета, в рамках которого идет взаимодействие с жилищными и общественными объединениями Москвы. Депутат при этом заметила, что помимо нее авторами данной инициативы выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Сергей Неверов и глава думских справороссов Сергей Миронов.

"Там [в отзыве правительства] ссылка на то, что мы не учли какие-то нормы в каком-то постановлении правительства и в каких-то законах других", - пояснила Хованская, упрекнув составителей отзыва в непонимании того, что "речь идет о правах граждан".

Согласно действующим нормам, органы власти обязаны утверждать границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. Если этого не было сделано до 1 марта 2005 года, то есть до вступления в силу Жилищного кодекса, уполномоченные органы должны провести межевание участка и его постановку на кадастровый учет. Это имеет крайне важное значение в случаях, когда владельцам квартир выплачивается компенсация при признании дома аварийным или его изъятии, так как сумма начисляется исходя из рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном доме, в том числе стоимости земельного участка.

Однако, как утверждают авторы, на практике возникают случаи, когда при расчете компенсаций не учитывается стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, так участок не был поставлен на кадастровый учет.