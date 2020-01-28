Минстрой завершит работу над созданием единой базы сметных нормативов к 2022 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минстрой России планирует завершить создание единой базы сметных нормативов в строительстве к 2022 году. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о так называемой разморозке расценок, которая стала возможна после подписанного в июле 2019 года президентом Владимиром Путиным закона, где также есть пункты, посвященные ценообразованию в строительстве.

"Все этапы по созданию единой базы сметных нормативов в строительстве планируется завершить к 2022 году. Большая часть работы на данный момент сделана", - сказали в пресс-службе.

В Минстрое уточнили, что в рамках совершенствования системы ценообразования в декабре были утверждены сборники укрупненных нормативов цены строительства (стоимость объекта, поделенная на проектную мощность), методика, устанавливающая порядок разработки индексов изменения сметной стоимости строительства, была оптимизирована процедура разработки индексов.

"Эти документы крайне важны для профессионального сообщества, они повышают точность планирования капитальных вложений и делают процедуру определения твердой договорной цены и расчетов в ее пределах более четкой и понятной. Сейчас приказ об утверждении документов находится на государственной регистрации в Минюсте России", - приводит пресс-служба слова замминистра строительства и ЖКХ Дмитрия Волкова по итогам рабочей встречи с членом координационного совета "Деловой России" Игорем Куровым.

Куров в свою очередь отметил, что в настоящее время в ряде регионов нет точной трактовки методики расчета, из-за этого при составлении проектно-сметной документации учитывается неактуальная стоимость закупки определенных материалов, поставки импортного оборудования. "В результате страдает качество проводимых работ", - сказал он.