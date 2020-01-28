Рост жилищного строительства на Ставрополье составил 23% по итогам 2019 года

СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Рост объемов жилищного строительства в Ставропольском крае составил 23% по итогам 2019 года (в сравнении с предыдущим годом). В регионе было построено более 13 тыс. новых квартир, сообщили во вторник в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В январе-декабре 2019 года организации всех форм собственности и индивидуальные застройщики построили 13 363 новых квартир. Динамика ввода в действие общей площади жилых домов <…> в процентах к соответствующему периоду предыдущего года за январь-декабрь [составила] 123%", - говорится в документах, опубликованных на сайте управления.

Как пояснили ТАСС в краевом министерстве строительства и архитектуры, рост объемов строительства в регионе отмечается и в части ввода многоквартирных домов, и в индивидуальном жилищном строительстве. На отрасль, в частности, повлияло увеличение выданных ипотечных кредитов после снижения процентной ставки. По предварительным оценкам, в 2020 году темпы ввода жилья в крае сохранятся.

В целом в 2019 году строительная отрасль в регионе также демонстрировала рост - объем выполненных работ увеличился на 18,5% по сравнению с 2018 годом. В строительстве объектов социальной сферы в регионе в шесть раз увеличили объем созданных мест в школах - с 500 в 2018 году до 3 тыс. в 2019, темпы создания мест в детских садах увеличились втрое - с 460 в 2018 году до 1,4 тыс. в 2019 году.