Эксперты: Мутко усилит федеральную значимость компании ДОМ.РФ

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Назначение Виталия Мутко на пост генерального директора ДОМ.РФ усилит федеральную значимость этой государственной компании. Такое мнение высказал ТАСС во вторник руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский.

Как сообщил ТАСС во вторник собеседник из окружения бывшего зампреда правительства РФ, Виталий Мутко назначен гендиректором ДОМ.РФ. На этом посту он сменил Александра Плутника, который возглавлял компанию с апреля 2015 года (тогда АИЖК).

"Судя по всему, все последние рокировки и назначения говорят о весьма сложных задачах, стоящих перед отраслью. Назначение Виталия Мутко на должность руководителя финансового института развития жилья говорит о необходимости применения федерального опыта и авторитета, это усилит федеральную значимость ДОМ.РФ. Хочется также надеяться, что Мутко усилит значимость и защиту бизнеса ", - сказал Котровский.

По словам генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, бывшему генеральному директору ДОМ.РФ Александру Плутнику удалось практически с нуля создать устойчивый институт развития федерального масштаба.

"С приходом Виталия Леонтьевича, несомненно, будет продолжены основополагающие стратегии развития ипотечного и жилищного рынков, развития проектного финансирования и решения проблем обманутых дольщиков. Все эти вопросы и ранее входили в компетенцию нового главы ДОМ.РФ, они ему хорошо знакомы. Кроме того, учитывая колоссальный опыт работы Виталия Леонтьевича с субъектами, стоит ожидать усиления работы института развития именно с регионами страны", - сказал Алексеенко.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.