Девелопер "Самолет" в 2019 году увеличил продажи на 8,2%

МОСКВА, 30 января. Группа "Самолет" по итогам 2019 года увеличила объем продаж недвижимости на 8,2% - до 47,6 млрд рублей. Объем ввода в эксплуатацию жилых и коммерческих помещений вырос в 2,3 раза - до 502 тыс. кв. м, сообщается на сайте застройщика.

"Средняя цена продажи в Московском регионе выросла до 98 тыс. руб. за кв. м (+16% год к году) и до 86,5 тыс. руб. за кв. м (+24% год к году) - в Ленинградской области. На 170% вырос объем построенной современной социальной инфраструктуры - 50,2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По данным Единого ресурса застройщиков, "Самолет" занимает пятое место по объему текущего строительства и объему ввода жилья. Девелопер работает в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, он ввел в эксплуатацию 1,5 млн кв. м недвижимости.