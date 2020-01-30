МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Банк ВТБ пока не видит оснований для введения дополнительных ограничений по выдаче ипотеки. Об этом журналистам сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, комментируя возможное введение дифференцированных надбавок к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН).

"На данный момент уже заметно влияние ПДН на выдачу кредитов наличными по всему рынку. Оснований для введения дополнительных регуляторных требований в отношении ипотеки мы пока не видим", - сказал он.

В декабре прошлого года Банк России анонсировал возможное введение с 1 июля 2020 года надбавок к коэффициентам риска по ипотеке в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика. По мнению регулятора, такая мера будет способствовать снижению стимулов для банков предоставлять кредиты заемщикам с высоким значением показателя долговой нагрузки и низким первоначальным взносом по ипотеке.