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В ДОМ.РФ сообщили, что ипотечные ставки упали ниже 9%

По оценке руководителя аналитического центра Михаила Гольдберга, цель на 2020 год по ипотечной ставке в 8,7% достигнут уже в первом полугодии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ставки на ипотечные кредиты по банковским продуктам упали ниже 9%. Об этом сообщил в пятницу руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".

Согласно статистике Банка России, опубликованной в четверг, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 п. п. - до 9% годовых. Это минимальное значение за всю историю наблюдения.

"Сейчас ставки по ипотеке впервые по рыночным продуктам, которые мы мониторим, упали ниже 9%. Такого не было никогда. И конечно, это говорит о том, что выдача ипотеки будет расти. По нашим оценкам, снижение ставки по ипотеке примерно на 1 процентный пункт увеличивает выдачу на 30%. Эти данные построены на исследовании, которое мы делали со ВЦИОМом", - сказал он.

Гольдберг добавил, что если в начале 2019 года наблюдался некоторый рост ипотечных ставок, то уже к концу года был превзойден план нацпроекта - ставка упала ниже 9% (8,9%). По его оценке, цель на 2020 год по ипотечной ставке в 8,7% будет достигнута в России уже в первом полугодии.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривают.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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