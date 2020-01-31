Минфин сообщил, что востребованность льготной ипотеки под 6% оказалась вдвое выше плана

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Востребованность льготной ипотеки под 6% для семей с двумя и более детьми в 2019 году вдвое превысила плановые показатели, по программе выдано 40 тыс. кредитов. Об этом сообщил на конференции "Ипотека 2020: эскроу и цифровая среда" замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.

"Программа 6% является частью федерального проекта "Финансовая поддержка семей с детьми", который входит в состав нацпроекта "Демография". По итогам года мы видим, что выдано кредитов порядка 40 тыс. в рамках этой программы. При том, что задача в рамках федерального проекта стояла на уровне 20 тыс. Это говорит о том, что это программа востребована", - сказал он.

Яковлев добавил, что в середине года в эту программу были внесены изменения, которые повысили ее эффективность: период субсидирования был распространен на весь срок действия кредита, были доработаны вопросы со страховкой.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке.

Поддержка многодетных семей

Замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ отметил, что по программе поддержки многодетных семей за период ее действия уже выплачено порядка 11 млрд рублей. "Это действительно такая поддержка, которая людям позволит решить многие задачи, двигаться дальше. Мы говорим, что это в принципе может высвободить деньги и сформировать потребительский спрос на другие цели. Плюс ипотека на Дальнем Востоке под 2%. У нас и 6-процентная ипотека покрывает определенный сегмент граждан на Дальнем Востоке", - сказал он.

Драйвер роста

"Субсидирование не должно являться основным драйвером роста. Это прежде всего адресная мера поддержки. Наша задача сформировать институциональные условия, которые позволят рынку расти. Это и обеспечение строительства в необходимых объемах, чтобы повышенный спрос не давил на цены", - сказал он.

Кроме того представитель Минфина отметил, что министерство реализует федеральный проект "Ипотека". В качестве одного из мероприятий в нем содержится развитие рынка ипотечных ценных бумаг. По совместным расчетам Минфина с ДОМ.РФ и ЦБ, если эта инициатива реализуется, то это позволит обеспечить дополнительный приток 7 трлн рублей на рынок ипотечного кредитования, что станет ресурсной базой для финансирования ипотеки, застройщиков и функционирования всего этого механизма.