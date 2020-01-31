Закон о подключении ипотечных платформ к маркетплейсу ЦБ будет принят отдельно

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Подключение ипотечных платформ к маркетплейсу Банка России будет оформлено отдельным документом, который подготовят после принятия закона о создании платформы, сообщила советник первого заместителя председателя ЦБ Елена Чайковская на конференции "Ипотека 2020: эскроу и цифровая среда".

"По четырем продуктам [вклады, облигации, ПИФ и ОСАГО] мы уже прошли и завершили работу с фокус-группами. Поправки подготовлены в виде законопроекта, который находится в Госдуме [прошел первое чтение]. По ипотеке процесс идет на шаг позади, потому что продукт сложный, с наскока его победить не получилось", - рассказала Чайковская.

По ее словам, ЦБ рассчитывает, что второе чтение законопроекта состоится в феврале.

В декабре 2017 года ЦБ запустил проект "Маркетплейс" для дистанционной розничной продажи финансовых услуг и регистрации финансовых сделок круглосуточно в режиме онлайн. Проект объединяет агрегаторов продуктов и услуг, на которых потребитель может сравнить и выбрать финансовый продукт, а также финансовые организации, в том числе банки, предлагающие свои продукты. Также платформа ЦБ предоставляет нефинансовые сервисы, позволяющие совершить "полный цикл" операций с недвижимостью (куплю-продажу и передачу жилья в аренду, оценку недвижимости, ремонт, дизайнерские услуги, приобретение мебели, клининговые услуги). Оператором ипотечной платформы в рамках "Маркетплейса" выступает "ДОМ.РФ", к платформе подключена "Жилищная экосистема ВТБ".