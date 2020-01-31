Первый ЖК с привлечением проектного финансирования сдан в эксплуатацию в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Первый жилой комплекс, построенный с привлечением проектного финансирования в Банке ДОМ.РФ, сдали в эксплуатацию в Нижнем Новгороде. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба кредитной организации.

"В Нижегородской области введен в эксплуатацию первый жилой комплекс "Дом на Гребешке", построенный компанией "ПрофАльянс" в рамках новой модели финансирования жилищного строительства. Проектное финансирование предоставил Банк ДОМ.РФ. Более 50% квартир в новом ЖК проданы с использованием счетов эскроу, открытых в Банке ДОМ.РФ. Денежные средства покупателей будут перечислены застройщику после первого оформления права собственности", - говорится в сообщении.

Жилой комплекс бизнес-класса "Дом на Гребешке" расположен на ул. Соревнований, в нем 68 квартир, общая площадь ЖК - 11,5 тыс. кв. м. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Банка ДОМ.РФ, в сентябре 2018 года застройщику "ПрофАльянс" был выдан кредит в размере 324 млн рублей на завершение строительства многоквартирного дома с использованием счетов эскроу.

"Подписание кредитного соглашения между Банком ДОМ.РФ и компанией "ПрофАльянс" - первая сделка, реализованная в рамках новой модели финансирования жилищного строительства в Нижегородской области", - отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

Как рассказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко, ряд застройщиков принял решение завершать строительство жилых объектов с использованием механизма счетов эскроу, в том числе, чтобы обкатать схему работы с банком на уже устойчивых проектах, которые находятся на высокой стадии готовности и требуют меньшего объема проектного финансирования. "Такая схема в целом является правильным решением с точки зрения отработки всех процессов для дальнейшей полноценной и качественной работы с эскроу-счетами и проектным финансированием", - считает эксперт.

О счетах эскроу и проектном финансировании

Ранее Банк ДОМ.РФ раскрыл средства счетов трем застройщикам в Воронеже и одному в Ростовской области. Однако эти компании не привлекали в банке проектное финансирование для строительства жилой недвижимости.

Банк России сообщал, что в России застройщики получили 5 млрд рублей после раскрытия 2,4 тыс. счетов эскроу. По данным ЦБ на 1 января 2020 года, в стране открыто более 44 тыс. счетов эскроу, на которых аккумулировано почти 148 млрд рублей. По новой схеме финансирования строительства жилья реализуется более 1,1 тыс. проектов в 71 регионе РФ.

Банк ДОМ.РФ является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. Он входит в тройку лидеров по объемам проектного финансирования застройщиков. С момента перехода жилищного строительства на новую модель финансирования партнерами банка стали свыше 70 строительных компаний. Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".