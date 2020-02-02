Власти Дагестана планируют обеспечить жильем более 300 детей-сирот в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2020 году намерены обеспечить жильем свыше 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделено около 260 млн рублей, сообщили ТАСС в воскресенье в министерстве образования и науки республики.

"В этом году в Дагестане собственное жилье получат 315 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов выделено 259 млн рублей", - сказал представитель министерства.

По его словам, для контроля качества приобретаемого жилья, как и в 2019 году, в муниципалитетах республики сформируют комиссии, которые проведут обследование помещений на соответствие всем требованиям.

"Кроме того, Минобрнауки Дагестана ведется работа по расширению мер социальной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - добавил собеседник агентства.

В 2019 году в Дагестане жильем были обеспечены 315 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, на эти цели было выделено более 259 млн рублей. По данным Минобрнауки республики, в регионе проживают более 4,7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них право на получение жилья имеют более 2,8 тыс. человек.