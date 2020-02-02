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Хуснуллин предложил включить возведение нежилой недвижимости в строительную статистику

Вице-премьер пояснил, что ввод нежилой недвижимости является показателем экономической активности территории

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Статистика строительной отрасли должна учитывать возведение не только жилья, но и нежилых зданий. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью "Российской газете".

"В чем я еще убежден: в стройке нужно считать не только жилье, но и нежилье тоже. Я уже внес такое предложение в Росстат. Взять хотя бы снова пример Москвы, которую я лучше знаю. В 2019 году там ввели жилья 5 млн кв. м, а в целом недвижимости - более 11,5 млн кв. м", - сказал он.

Зампред правительства пояснил, что ввод нежилой недвижимости является показателем экономической активности территории. "Это, в первую очередь, недвижимость, формирующая рабочие места. А если их не будет, кому нужны эти дома? И вообще в строительстве все очень взаимосвязано - жилье, дороги, коммуникации", - добавил он.

Хуснуллин также напомнил, что по итогам 2019 года в России было сдано 80,3 млн кв. м жилой недвижимости, что является рекордным показателем за последние три года.

Реализация национального проекта "Жилье и комфортная городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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