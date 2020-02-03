Мосбиржа запустила торги ГДР группы "Эталон"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже. Об этом сообщил председатель совета директоров группы "Эталон" Сергей Егоров на церемонии, посвященной началу торгов.

"Листинг группы "Эталон" - это важный шаг для компании и для роста ее капитализации <...> Я надеюсь, что сегодняшний день даст доступ для широкого круга инвесторов, не имеющих раньше возможности покупать наши депозитарные расписки на Лондонской бирже, делать это на Московской Бирже", - пояснил он.

На 10:20 было произведено 116 сделок, цена открытия составила 149,2 рублей за одну ГДР. Одна ГДР является эквивалентом одной акции обыкновенной акции, номиналом £0,00005 фунтов стерлингов. Капитализация компании составляет £22 млн. Доля бумаг компании в свободном обращений - 61,9%.

На Московской бирже уже торгуются акции девелоперских компаний ПИК, ЛСР и "Галс-девелопмент". Кроме того, произведено 153 выпуска облигаций 45 девелоперов на 750 млрд рублей.

О группе "Эталон"

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Группа в 2019 году увеличила ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м. По данным Единого реестра застройщиков, компания занимает 10 место в РФ по объемам текущего строительства - на 1 января этого года в процессе возведения находится свыше 979 тыс. кв. м жилья.

Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" Владимира Евтушенкова, компания владеет 25%. Основателю девелопера Вячеславу Заренкову принадлежит 5,7% акций группы, фонду Baring Vostok - 5,7%. Еще 1,7% владеет менеджмент Etalon Group.