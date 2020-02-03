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Более 46 тыс. противоречий устранены из реестра недвижимости благодаря "лесной амнистии"

Благодаря устранению ошибок площадь лесных участков в данных ЕГРН уменьшена на 107,1 млн га, отметили в Росреестре

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Так называемый закон о "лесной амнистии" позволил устранить 46,6 тыс. противоречий в сведениях единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о лесных участках с августа 2017 года, сообщила в понедельник пресс-служба Росреестра.

"С момента вступления в силу закона о "лесной амнистии" из ЕГРН исключены дублирующие сведения о 41,9 тыс. лесных участков, в сведениях ЕГРН о 4,7 тыс. лесных участках были исправлены реестровые ошибки - устранены пересечения их границ", - говорится в сообщении.

Благодаря устранению ошибок площадь лесных участков в данных ЕГРН уменьшена на 107,1 млн га, добавили в Росреестре.

По данным пресс-службы, за весь период действия "лесной амнистии" закон о ней применялся 73 тыс. раз, при этом по инициативе Росреестра - 62 тыс. раз, или 85% от общего количества. Остальные 11 тыс. случаев (15%) инициированы правообладателями по результатам рассмотрения их заявлений о проведении учетно-регистрационных действий либо органами государственной власти.

Большинство случаев применения "лесной амнистии" приходится на Кабардино-Балкарию (27,4 тыс.), Алтайский край (6,8 тыс.), Московскую область (6,7 тыс.) и Мордовию (3,6 тыс.).

Закон о "лесной амнистии" вступил в силу 11 августа 2017 года. Его задачей стало устранение противоречий между границами земельных участков граждан и лесного фонда.

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