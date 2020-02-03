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Объем ввода ЖСК с господдержкой в России увеличился втрое за 2019 год

Как пояснили в ДОМ.РФ, увеличить объем ввода ЖСК удалось в том числе за счет того, что были оптимизированы процедуры передачи земельных участков

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 100 тыс. кв. м жилья на земельных участках, переданных ДОМ.РФ жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), введено в 2019 году. Это в три раза больше, чем годом ранее, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Объем ввода жилья на земельных участках, переданных компанией ДОМ.РФ жилищно-строительным кооперативам, в 2019 году вырос в три раза по сравнению с 2018 годом. По итогам прошлого года введено 110 тыс. кв. м против 35,6 тыс. кв. м годом ранее", - говорится в сообщении.

При этом с начала 2020 года с государственной поддержкой введено более 4,9 тыс. кв. метров ЖСК. По данным ДОМ.РФ, общий объем сданных проектов в 17 регионах достиг 292,7 тыс. кв. м. Квартиры на льготных условиях получили более 3,1 тыс. семей. При участии ДОМ.РФ в 46 регионах возводятся 113 ЖСК, 88 из них в 39 регионах РФ строятся на безвозмездно переданных земельных участках, в том числе в Подмосковье, Татарстане, Новосибирской и Архангельской областях.

"Безвозмездная передача участка для строительства позволяет снижать затраты по сравнению с рыночной стоимостью жилья до 50%. Кроме того, формат строительства в рамках ЖСК позволяет будущим собственникам жилья самостоятельно выбирать подрядчиков и контролировать ход работ", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ДОМ.РФ, увеличить объем ввода ЖСК удалось в том числе за счет того, что были оптимизированы процедуры передачи земельных участков. Кроме того, в 2016 году в законодательство РФ были внесены изменения, направленные на совершенствование механизма ЖСК с господдержкой.

ДОМ.РФ вовлекает в оборот федеральные земельные участки и передает их ЖСК в безвозмездное пользование для строительства жилья. Право на создание кооператива имеют многодетные семьи, работники научных институтов, молодые ученые, военнослужащие, сотрудники медицинских учреждений. Кооперативы могут строить многоквартирные и индивидуальные жилые дома. На конец 2014 года жилищно-строительным кооперативам было передано 247 га земли. За пять лет эта цифра увеличилась в три с половиной раза - до более чем 874 га земельных участков.

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